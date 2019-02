Il portale online “Travel + Leisure” ha pubblicato la classifica degli Hotel più romantici al Mondo. Più che una valutazione vera e propria, si tratta di un sondaggio che il portale ha proposto ai suoi lettori appassionati: ne è venuta fuori una sorta di lista che comprende alberghi di tutto il Mondo e tra questi spuntano due alberghi della Costiera Amalfitana.

Strutture che, come si legge, per le loro qualità e caratteristiche riescono a conquistare le coppie e rendere speciale una fuga romantica. Tra le caratteristiche peculiari troviamo: “un servizio ultra-personale, sistemazioni di lusso e, forse sopra ogni altra cosa, la privacy”. Ma non solo. Tra queste caratteristiche esclusive vanno rilevati anche “piccoli extra” e servizi diversi che soddisfano gli interessi comuni delle coppie, che si tratti di passeggiate sulle spiagge di sabbia bianca, trattamenti termali tra foreste lussureggianti o sport avventurosi.

T+L, quindi, chiede ogni anno ai lettori di valutare le propri esperienza di viaggio di tutto il Mondo, per condividere opinioni sui migliori hotel, resort, città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree e altro. Si tratta del “World’s Best Awards”. Gli hotel sono stati valutati in base alle strutture, all’ubicazione, al servizio, al cibo e al valore complessivo, e il romanticismo è un fattore facoltativo aggiuntivo.

Come detto, quindi, tra queste strutture troviamo due strutture della Costiera. Si tratta di Palazzo Avino a Ravello, del quale si legge: “Decorato con mobili e oggetti d’antiquariato dal 17° al 19° secolo, Palazzo Avino tratta gli ospiti come dei re. Gli sposi in luna di miele e gli amanti del romanticismo dovrebbero essere sicuri di godersi un tramonto nel solarium sul tetto e banchettare con un menù speciale al tavolo dello chef del ristorante”.

L’altro è il San Pietro di Positano: “Mentre l’intera Costiera Amalfitana è conosciuta come un ambiente romantico, il prestigioso San Pietro di Positano alza il livello con la sua location appena fuori mano, le camere sontuosamente arredate e le panchine con le pareti piastrellate ideali per guardare il sole affondare sotto l’orizzonte sul Mar Mediterraneo”.