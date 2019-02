È stata inaugurata il 7 dicembre la mostra personale di Marcello Aversa intitolata “Il Canto della Vita. L’arte della terracotta per la Natività”, ospitata nella Basilica di Santo Spirito a Firenze e prorogata fino al 13 febbraio. La scelta di mantenere aperta l’interessante mostra è stata dettata dal grande successo di pubblico accorso in questo periodo: circa 20.000 visitatori, infatti, hanno avuto modo di apprezzare i lavori del maestro sorrentino, esposti nel luogo che accoglie in maniera permanente il Crocifisso ligneo di Michelangelo Buonarroti.

Particolare stupore ha suscitato la croce alta più di due metri e composta da ottantamila pezzi, lungo la quale Marcello Aversa ripercorre con dovizia di particolari episodi della storia della Salvezza, con scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento: dalla creazione di Adamo ed Eva fino alla Resurrezione di Cristo, reinterpretando in maniera inedita la tradizione napoletana del Cinquecento del “Presepe di Pasqua”.

Il pregevole manufatto, che porta il titolo di “Vita semper vincit”, è stato realizzato appositamente per la mostra fiorentina e per essere posto accanto al capolavoro giovanile del Buonarroti, nella Sagrestia del Sangallo, in un dialogo silente e senza tempo.

In mostra nella Basilica di Santo Spirito altre trenta opere in terracotta del maestro Aversa, ispirate al tema dell’Annunciazione, della Natività e dell’Adorazione dei Magi.

La mostra promossa dalla Fondazione Crocevia e dalla Basilica di Santo Spirito, chiude il ciclo di esposizioni che ha visto impegnato il ceramista, nel periodo natalizio e come negli scorsi anni, nelle prestigiose sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la collettiva “Nativitas. Dall’Annuncio al Presepe”, insieme a Daniela Alfarano e Ugo Riva e nel Duomo di Carpi con la mostra diffusa “Carpi Città del Presepe”, che partendo dalla Cattedrale si dirama in alcuni punti cardine della città, raggruppando artisti di fama nazionale ed internazionale.