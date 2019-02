La foto del suo cane che lo aspetta sta facendo commuovere tutto il mondo . Non ci crediamo ancora ma i resti dell’areo trovati in fondo al mare hanno lacerato i cuori degli sportivi e dei suoi familiari. Un foto postata su i social fa vedere ed immaginare l’affetto grande di un animale che attende invano l’arrivo de suo padrone. Nala non potrà giocare più una partita con il suo Emiliano.

La sorella dell’attaccante argentino scomparso ha pubblicato una foto del labrador sui social