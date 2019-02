Gragnano. Migliorano le condizioni cliniche del bambino di due anni e mezzo colpito da meningite

Sta lentamente migliorando il bambino di due anni e mezzo colpito da meningite e ricoverato presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. Le condizioni cliniche sono buone e sta continuando a seguire la terapia.. La sua fortuna è stata la diagnosi precoce che ha permesso di salvargli la vita. Nel frattempo i bambini dell’asilo frequentato dal piccolo ed i compagni di classe della sorellina più grande sono stati sottoposti alla profilassi per evitare il contagio. Anche le due scuole frequentate dai piccoli, una a Gragnano e l’altra a Santa Maria la Carità, sono state chiuse per poter effettuare la disinfezione garantendo in tal modo la sicurezza degli alunni e rasserenando le famiglie che, chiaramente, sono precipitate nel panico. Ora non resta che attendere che il piccolo possa guarire completamente e tornare presto a casa, lasciandosi alle spalle questa brutta esperienza.