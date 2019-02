Giuseppe De Stefano di Agerola nuovo Comandante dei vigili di Ravello

Ravello, Costiera amalfitana . Come anticipato un mese fa da Positanonews il nuovo comandante dei vigili di Ravello sarà Giuseppe De Stefano.

I dubbi sono stati sciolti dallo stesso De Stefano che sul suo profilo personale facebook ha indicato il suo nuovo lavoro. E sul social network sono fioccati decine di commenti di apprezzamento e di auguri. De Stefano mostra sugli stessi social network di avere passione per la cultura e per la musica, particolarmente emozionante un post per De Andrè

De Stefano ha origini agerolesi, attualmente lavorava nella polizia municipale di Pollena Trocchia ed è stato governatore della Misericordia di San Felice a Cancello.

Ha studiato al liceo Classico M.Camera ad Amalfi e si è laureato in chimica industrale alla Federico II di Napoli.

Da Agerola Svizzera della Campania alla Città della Musica d’ Italia. Un bell’acquisto per l’amministrazione di Salvatore Di Martino . Un augurio da parte di tutta la redazione di Positanonews