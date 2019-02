GIORNALISTI DEL TERRITORIO – GIMAX

di GIMAX POSITANO NEWS giornale on line nasce come libera informazione web e vive la quotidianità e i problemi del territorio da oltre 13 anni, cammina e naviga con le proprie idee facendo informazione h 24, confidando sul sostegno dei propri lettori non solo del territorio che come te, ogni mattina ci legge dall’Italia e dall’estero, e leggono e guardano sempre più numerosi il sito . La vostra partecipazione libera, il vostro prezioso contributo ci da forza ogni giorno , e ogni giorno facciamo sentire più forte la voce del giornalismo autonomo , giornalismo vero e indipendente che si sostiene con la pubblicità senza aiuti e finanziamenti pubblici in piena libertà con uomini e donne che nel quotidiano sostengono le nostre battaglie civiche , la nostra mission a tutela dei diritti di tutti e in campo difendendo come guardiani attenti il nostro territorio.