Che bella sorpresa per l’alberghiero di Maiori della Costa d’ Amalfi. Un incontro con il Mons. Michele Fusco Vescovo di Sulmona a Rivisondoli . Alcuni ragazzi e ragazze della Costiera amalfitana dell’ ITC “P. Comite” di Maiori erano all’hotel 5 Miglia Rivisondoli. L’incontro è avvenuto proprio a pochi giorni dall’anniversario di un anno dalla presa in carico come Vescovo a Sulmona, dopo aver lasciato la Parrocchia a Positano. Un caro saluto ai ragazzi e al Vescovo Fusco da Positanonews