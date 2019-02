Ginnastica Ritmica, Evoluzione Danza Angri sul podio di Serie C. 13° posto per la Gymacademy Ritmica Sorrento

Si sono concluse le prime prove dei Campionati di Serie B e C sezione ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Al Palazzetto di Sansepolcro (AR) c’è stato l’esordio della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi, classificatasi al 9° posto provvisorio generale nella serie cadetta nazionale. Berenice Attardi, Anna Raffaela Tucci e Roberta Giardinieri nelle prove successive dovranno superare l’emozione per scalare le due posizioni in classifica che garantirebbe loro la permanenza nella Serie B 2020.

Al Palazzetto dello Sport di Carbonara (BA), invece, si è disputata la prima prova del Campionato Interregionale di Serie C, zona tecnica 5 che va dal Molise alla Sicilia. Esordio al 3° posto per Evoluzione Danza Angri di Colomba Cavaliere, preceduta sul podio dalla Kines Catanzaro ed Artemisia Catania. Due dirette concorrenti che Zhenina Trashlieva, Annunziata Orlando e Alessia Surricchio dovranno superare se vogliono approdare alla serie cadetta 2020 insieme alle cugine della Poseidon e confermare, così, le legittime aspirazioni della ritmica campana.

In Serie C folta la rappresentanza campana in terra pugliese, 6° posto della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, 7° dell’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara, 8° dell’Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo, 9° della D&G Metelliana Cava dè Tirreni di Daniela Iantorno, 10° della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota, 12 della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, 13° della Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi, 14° della Poseidon, 16° della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, 17° dell’Arkè Salerno di Costanza Sabetta, 19° della Floros Salerno di Rosa Pierri.