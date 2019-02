Gianni Alemanno condannato a 6 anni per mafia capitale a Roma

Roma . Gianni Alemanno condannato a 6 anni per mafia capitale

Corruzione e finanziamento illecito. La sentenza di primo grado è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma. L’ex sindaco: “Sono innocente”

L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato, in primo grado, a sei anni con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma.

I magistrati hanno disposto anche l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, Alemanno non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per due anni. Inoltre dovrà risarcire sia Ama che Roma Capitale ed è stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per la municipalizzata che per il Campidoglio. Tra le pene accessorie c’è anche la confisca di 298mila euro contro i 223mila chiesti dal pm Luca Tescaroli.

Alemanno si professa innocente e annuncia il ricorso in appello: “Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l’ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado”.

Durante l’udienza dell’8 febbraio scorso, Tescaroli chiedeva una condanna a 5 anni. Le accuse erano pesantissime. Alemanno, secondo i magistrati, era: “L’uomo politico di riferimento dell’organizzazione Mafia Capitale all’interno dell’amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 – 12 giugno 2013 (e successivamente di consigliere di minoranza in seno al Pdl)”.

Secondo la procura, tra il 2012 e il 2014, Alemanno avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Secondo l’accusa i soldi sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e, in un secondo momento, versati alla fondazione Nuova Italia, presieduta proprio da Alemanno.

Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, commenta su Twitter: “Sentenza che potrà soddisfare tanti e scontentare tanti altri, ma sentenza! Ragioniamo insieme su come e quanto la cosa pubblica sia stata in passato asservita a logiche di mafia”.