“Get to Positano” apre anche a Sorrento: tanti auguri da Positanonews!

Una bella notizia che non può che renderci felici. “Get to Positano“, storica azienda che si occupa di servizio di trasporto privato, ha aperto a Sorrento. Dopo la sede di Via Pasitea, a Positano ovviamente, ecco anche la sede di via degli Aranci a Sorrento. L’inaugurazione si è tenuta mercoledì scorso.

“Get to Positano”offre ai propri Clienti tutta una gamma di servizi di trasporto privato, mirati al soddisfacimento di particolari esigenze, che solo una società specializzata in servizi NCC (Noleggio Con Conducente) è in grado di fornire. Tour organizzati e personalizzati in tutta l’area della Campania; aree archeologiche come Pompei o Paestum, musei, città d’arte come Ravello e molto altro; Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina e qualsiasi trasferta a richiesta (aeroporti di Capodichino, Ciampino, Fiumicino eccetera). “Get to Positano” oltre ad avere disposizione un’ampia flotta di auto, dispone anche di camion per trasporti di merce, traslochi e altro.