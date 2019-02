Furore Inn e Saraceno ad Amalfi a rischio stagione 2019, ma si è all’opera per due strutture alberghiere che potrebbero essere di eccellenza. La prima dei titolari del Medusa di Castellammare di Stabia, pensata anche come location di matrimoni, la seconda dei De Siano di Ischia. Si sta all’opera ma difficilmente si riuscirà a fare la stagione turistica 2019 completa, tanti i lavori da effettuare per lanciarsi al meglio , ma il nostro auspicio che si faccia presto