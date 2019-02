Frane a Tramonti. Strada interrotta per Maiori e chiuse scuole. Masso al “Passo” a Ravello

Frane a Tramonti, strada chiusa per Maiori a causa delle condizioni meteo avverse e per la pioggia che continua inperterrita dal pomeriggio di ieri e che continuerà fino a domani.

Per questo motivo il sindaco Giordano ha disposto la chiusura dei plessi scolastici.

La situazione peggiore nella frazione di Pucara dove il fango ha invaso la Strada Provinciale 2 A che collega Maiori a Tramonti, abbattendo persino le reti paramassi e i parapetti spinti nel vallone Sant’Antonio. Come già detto più volte le briglie si sono mostrate inutili se non manotenute in Costa d’ Amalfi –

Problemi di circolazione anche dalla Ravello – Tramonti, strada ancora ufficialmente chiusa dalla provincia di Salerno . Qui è caduto un masso in zona “Passo”, una situazione permanente di pericolo come documentato da Positanonews con un reportage qualche giorno fa.

Siamo alle solite. La fragilità del territorio delle zone alte della Costiera amalfitana si rivela ad ogni pioggia più intensa. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile del Colibrì . Aggiornamenti e foto in continuazione