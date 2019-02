Frane, Freddo e Vento sul Carnevale di Maiori. Non sfilano i carri, sindaco in crisi. Ma bravi i gruppi . Il sindaco Antonio Capone è alle prese con i genitori che protestano per i box auto sotto la scuola e una maggioranza risicata . La strada per Tramonti, colpita da una frana, è aperta ora a fasce orarie, il vento ha consigliato agli organizzatori di non fare la sfilata coi carri, ma poi il tempo non era malvagio. Alla fine sono stati i ragazzi dei cortei dei gruppi a fare qualcosa. A dir la verità il carnevale di Maiori, l’unico rimasto in Costiera amalfitana che porta avanti i carri e un programma nutrito, ad Amalfi , Ravello e Positano fanno belle inziative per i più piccoli, a Praiano in crisi forum dei giovani non si è ancora riformato, poteva far di più quest’anno, ma a supplire sono i ragazzi e le ragazze con un clima di gioia giovanile.