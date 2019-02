Frana Agerola, iniziati i lavori di messa in sicurezza sulla ex 366

Oggi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza sulla ex 366, ad Agerola: il tratto che collega con il vicino comune di Pimonte è stato interessato da una grossa frana ad inizio febbraio, ed attualmente è interdetto al traffico di auto e camion, esclusi i mezzi di soccorso, di servizio e le forze dell’ordine. L’obiettivo è ripristinare la circolazione al più presto possibile, ed in tutta sicurezza.

Intanto per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Sita garantirà le corse da e verso Agerola, negli orari già esistenti. Queste sono le modalità con cui verrà garantito il servizio:

1. Il bus da Agerola si fermerà in località Traforo, uscita galleria lato Pimonte. I bus di collegamento attenderanno studenti e pendolari, dopo il semaforo e quindi dopo il tratto interdetto, presso l’area di manovra che in data odierna abbiamo predisposto.

2. In salita da Castellammare di Stabia si seguirà lo stesso percorso. Fermata semaforo e poi collegamento con altri bus da Traforo, uscita galleria lato Pimonte, verso Agerola.