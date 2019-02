Fonderie Pisano a Salerno . Roberta Rei è andata a Salerno, dove da anni le Fonderie Pisano rilasciano fumi proprio in mezzo alle case. Nel suolo e nell’aria del rione Fratte c’è una presenza molto elevata di metalli pesanti e gli abitanti ammalati di tumore sono davvero tanti

“Nel mio palazzo ci sono stati 8 decessi da tumore. Io avevo un carcinoma e ora ci sono altre tre persone che combattono, tra cui mio figlio”. Vincenzo vive a Salerno, dove ogni giorno si respirano i fumi di un impianto siderurgico: le Fonderie Pisano. Dal 1961 in questa vecchia fabbrica viene fusa la ghisa.

Il rione Fratte viene letteralmente investito dai fumi delle fonderie. Uno studio condotto dall’Istituto nazionale tumori ha accertato che nel suolo e nell’aria del rione c’è una presenza molto elevata di metalli pesanti. “Questi stessi metalli a cancerogenesi certa sono stati trovati nel sangue di 400 volontari”, tutte persone che abitano vicino alle fonderie, sostiene il dottor Paolo Fierro dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.

Fino a oggi non c’è nessuna prova scientifica che i tanti tumori nel rione fratte siano direttamente correlati alle emissioni delle fonderie. Nonostante questo, è innegabile che le polveri delle Fonderie Pisano siano dannose, non a caso la magistratura le ha fatte sequestrare per il “danno alla salute dei cittadini che abitano nelle immediate vicinanze”. Ma le fonderie hanno sempre ottenuto la riapertura.

Roberta Rei è andata a parlare direttamente con Ciro Pisano, responsabile tecnico delle Fonderie, che ci ha fatto una promessa: “Stiamo cercando di lavorare per spostarci”.

Già del 2006 il Comune di Salerno aveva previsto la delocalizzazione. Passeranno altri 10 anni? La Iena è andata a chiederlo direttamente al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.