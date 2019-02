Fondazione Ravello, Felicori si presenta come l’uomo dell’ascolto – VIDEO

Si è presentato ufficialmente come commissario straordinario della Fondazione Ravello e ha parlato durante l’incontro con gli imprenditori a Villa Rufolo. Stiamo parlando di Mauro Felicori. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato designato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, circa un mese fa.

In realtà la nomina di Felicori era già prevista da diverso tempo una nomina annunciata da tempo e tanto attesa da molti. Le parole di De Luca furono chiare: “Mauro Felicori è figura di alto profilo e di grande competenza nell’amministrazione e gestione dei beni culturali, come ha più volte dimostrato concretamente nei precedenti incarichi ricoperti. Ha già ottenuto proprio nella nostra regione risultati importanti e di prestigio che rappresentano ora un obiettivo comune per consolidare e rilanciare ulteriormente il ruolo culturale e artistico internazionale della Fondazione Ravello”.

La figura di Felicori sarà molto importante per il futuro della Fondazione; il suo compito sarà arduo ma sembra prontissimo ad affrontare la sfida.

“Mi fa piacere che siamo tutti d’accordo sul fatto che bisogna allungare la stagione a Ravello – ha dichiarato durante l’incontro con gli imprenditori – Possiamo svolgere insieme un ruolo prezioso. Daremo aiuto alle imprese che catturano eventi importanti, culturali, musicali… Insomma, c’è tanto su cui lavorare.

La mia domanda è semplice: ci interessa davvero un turismo che arriva non perché sa che a Ravello c’è un gran Festival, o un turismo legato esclusivamente al fatto che viene organizzato il Festival? Per me basta che tutti sappiano nel mondo che c’è il Festival, che mantiene una certa qualità, che uno sappia che se viene a Ravello può assistere sempre ad un buon concerto. Il mio lavoro, quello che sto facendo di nuovo adesso, è incentrato su una collaborazione istituzionale.

Io vorrei che Ravello diventasse il palcoscenico, la vetrina, del meglio che c’è in Campania”.