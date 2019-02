Fondazione Ravello cerca personale addetto alla pulizia. Bandi pubblici sul sito

Ravello, Costiera amalfitana . La Fondazione Ravello cerca personale addetto alla pulizie dei suoi uffici. La cosa da mettere in rilievo è che i bandi sono messi pubblicamente sul sito . Nello specifico la Fondazione è alla ricerca di un operaio con mansioni di addetto alle pulizie con contratto a tempo determinato e parziale, da far data dal 4 marzo e fino al 31 dicembre 2019 per 6 ore settimanali.

Il livello di inquadramento sarà A1 del C.C.N.L. Enti Culturali Federculture. Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, compilando il modulo che scaricabile sul sito della Fondazione Ravello, all’indirizzo email segreteria@fondazioneravello.it entro e non oltre le ore 12.00 del 25 febbraio 2019.

La selezione del personale avverrà previo colloquio davanti ad apposita commissione, finalizzato alla verifica dei requisiti dichiarati e posseduti dai candidati, in funzione delle specifiche esigenze della Fondazione Ravello e delle disponibilità temporali dei candidati. La data dei colloqui di selezione è fissata per il giorno 27 febbraio, in ora e luogo che saranno comunicati direttamente agli interessati.

Saranno considerati titoli di preferenza le prestazioni già svolte per conto della Fondazione Ravello, la conoscenza dei luoghi, e prestazioni già svolte per conto della Fondazione Ravello, la conoscenza dei luoghi, e prestazioni identiche svolte per conto di Istituzioni ed Enti pubblici.