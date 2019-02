Fissata per oggi l’autopsia del 74enne di Sorrento investito da un uomo di Vico Equense

E’ stata fissata per la giornata di oggi l’autopsia del 74enne originario di Sorrento che è stato investito venerdì da un motociclo a bordo del quale viaggiava un 38enne di Vico Equense. L’uomo, Renato Castaldo, che da tempo risiedeva a Piano di Sorrento, è morto sul colpo mentre si trovava in via Angelo Cosenza. Subito è stato portato all’ospedale di Sorrento, ma viste le condizioni critiche, è stato trasportato al presidio San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Purtroppo, presso l’ospedale di Salerno è venuto a mancare a causa delle ferite riportate: quelle più importanti e letali al cranio. Quest’oggi, quindi, un medico legale è stato incaricato dalla Procura di Torre Annunziata di effettuare l’autopsia sul corpo. Intanto, i Carabinieri indagano sulle modalità dell’incidente.