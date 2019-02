Fiorentina-Napoli i tifosi del Napoli si scatenano sui social

Il club viola ricorda i tre giorni dalla sfida del Franchi con il “tre” di Simeone, autore della tripletta che tolse al Napoli un pezzo di scudetto. Le reazioni dei tifosi partenopei non si sono fatte attendere

«Mancano tre giorni a Fiorentina-Napoli, volevamo ricordarlo così», con la foto di un Giovanni Simeone sorridente e con il pallone sotto il braccio, premio per la tripletta realizzata proprio ai partenopei la scorsa stagione. La sconfitta, arrivata il giorno dopo la vittoria rocambolesca della Juventus contro l’Inter, costò agli azzurri di Sarri il controsorpasso bianconero che poi fu decisivo per l’assegnazione dello scudetto.

Il post sui social del club viola non è passato inosservato ai tanti tifosi del Napoli e ha scatenato una serie di commenti di replica da parte dei supporter azzurri e di controreplica, in quella che sta diventando in questi minuti una vera e propria battaglia social.

fonte:corrieredellosport