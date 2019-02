Mahmmod vince la 69esima edizione del Festival d Sanremo. Positanonews ha vissuto con la sua inviata, la giornalista Anna Laudati di Sorrento , l’esperienza dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2019 accanto al vincitore Mahmmod, alla straordinaria cantante Elisa e a tutti i componenti della loro casa discografica la Universal Music Italia. Tutto cio’ e’ avvenuto ieri sera presso un ristorante storico di Sanremo a pochi passi dall’Ariston “La Pignese”, famoso anche per ospitare da anni a cena la sera della premiazione, il cantante e l’etichettta che poi vincono il Festival, proprio com’e’ accaduto ieri.

Giunti presso il ristorante verso le 23.00, dopo poco e’ entraro Mahmmod per cenare insieme ad altri ragazzi. Dopo circa mezz’ora e uscito di fretta per rientrare all’Ariston. Ed ecco che e’ arrivta Elisa con tutto il gruppo della Universal Music italia. Gioiosa e riservata, svestita dei panni eleganti con cui e’ salita sul palco dell’Ariston pochi attimi prima per interpretare “Vedrai vedrai” di Tenco con Baglioni, Elisa si e’ seduta al tavolo concedendo foto ed abbracci a chiunque glieli chiedesse accogliendoli con sorrisi ed affetto.

Ad un cento punto, arrivato all’Ariston il momento di eleggere il vincitote della 69esima edizione del Festival, ci siamo avvicinati alla tv piu’ grande presente nella sala del ristorante.

Quando Baglioni ha pronunciato il nome di Mahmmod tutti, Elisa, i componenti dell’etichetta, i clienti della trattoria, i camerieri, i proprietari e noi abbiamo esultato e gridato dalla gioi .

Elisa in particolare ha cominciato a cantare “Soldi” e a battere le mani trascinando i presenti.

I festaeggiamenti si sono poi protratti fino a tarda nottata con Giovanni Toti presindente della Regione Liguria e Alberto Bianchieri sindaco di Sanremo.

Vivere un “dietro le quinte” della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2019 con i vincitori e specialmente con Elisa e’ stata un’ emozione unica, piu’ emozionante anche della serata precedente in cui abbiamo assistito alla penultima serata del festival tra le prime file della platea dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo, grazie alla conduzione di Claudio Baglioni finalmente si e’ svecchiato diventando un Festival della musica italiana che coinvolge anche e soprattutto i giovani.