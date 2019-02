“Filumena Marturano” del Gruppo Recupero e Sviluppo Tradizioni Popolari, al delle Rose

Ritorna in scena il Gruppo Recupero e Sviluppo Tradizioni Popolari.

Dopo la “Cantata dei pastori” riproposta a Meta, dopo ben 17 anni, nelle festività natalizie del 2017/2018, ora il “Gruppo” andrà in scena con un’altra importante commedia di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, che verrà rappresentata il 4 aprile 2019, alle ore 20.30, al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento.

Si rinnova, quindi, l’appuntamento con il “Gruppo Recupero e Sviluppo Tradizioni Popolari”, il cui Presidente è l’Avv. Mariano Russo, coadiuvato da Salvatore Veniero (Vice Presidente), Gaspare Porzio (Tesoriere), e dagli altri membri del Consiglio Direttivo, Raffaele Donnarumma, Tommaso Savarese e Guglielmo Di Giovanni.

Come al solito gli attori sono dilettanti ed è il caso di citarli tutti per ringraziarli dell’impegno profuso in tanti mesi di prove: Salvo La Greca, Lara Gargiulo, Guglielmo Di Giovanni, Pino De Simone, Corrado Soldatini, Elena Veniero, Giulia Aversa, Mara Soldatini, Mariella Sessa, Andrea Mastellone, Ernesto Ercolano, Andrea Esposito, Gerardina Trotta e Carmine Esposito. La Regia è affidata a Salvo La Greca, mentre i costumi sono stati realizzati dalla sapiente mano di Rosanna Maresca.

Come sempre, vanno sottolineati gli sforzi profusi dall’Associazione per realizzare eventi come questo, grazie all’impegno, al sacrificio ed alla passione dei membri “storici” del Gruppo, che rendono ancora possibile l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse.

Con l’occasione, il Gruppo Recupero e Sviluppo Tradizioni Popolari ringrazia l’Amministrazione comunale di Meta ed il suo Sindaco Giuseppe Tito, per aver concesso il patrocinio all’evento ed aver messo anche a disposizione i locali per l’allestimento della scenografia e per le prove della rappresentazione.

I ringraziamenti, ovviamente, vanno estesi a tutte le persone che, da sempre, hanno sostenuto e continuano a sostenere disinteressatamente gli sforzi organizzativi dell’Associazione.