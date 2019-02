Fermato il Sant’Agnello dall’Eclanese

I costieri finora fuori casa avevano perso solamente un match

Redazione – Il Sant’Agnello è fermato dall’Eclanese e finora fuori casa avevano perso solamente un match.

I santanellesi si sono portati in vantaggio ma poi sono stati rimontati e la squadra irpina ha messo al sicuro il risultato, ma la sfortuna ha voluto che quando erano sotto di una rete hanno colto in pieno il palo.

La squadra di mister Serrapica all’ “Ambrosini” di Ventecano, ha iniziato con la giusta concentrazione tanto da far vedere delle buone giocate, e da una di queste al 17’ è nata la rete del vantaggio: tiro di Piacente, respinta di Bruno, sulla palla arriva Ascione che da due passi non sbaglia.

L’Eclanese è come morsa da una tarantola e dopo aver spinto sull’acceleratore morde i santenellesi al 34’ grazie alla punizione dal limite di Capone, poi con il vento in poppa al 45’ ecco il sorpasso firmato di testa da Capossela su corner corto di Capone.

I biancazzurri nella ripresa ci provano con Lauro che prima centra il palo da fuori e poi sempre dalla distanza chiama Bruno ad un provvidenziale intervento in angolo.

A questo punto gli irpini dopo il momento di sbandamento chiudono i conti al 29’ con lo scatenato Capone, il quale va a bersaglio nuovamente su calcio di punizione.

Amara trasferta per i biancazzurri che non solo si vedono rifilati tre reti dall’Eclanese ma devono vederla anche che li sorpassa in classifica.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIRONE B – 23^ GIORNATA – 8^ RITORNO

ECLANESE – SANT’AGNELLO 3-1

Goals: pt – 17’ Ascione (S), 34’ Capone (E), 45’ Capossela (E); 29’st Capone (E).

ECLANESE: Bruno, Zullo, Della Valle (1’st Errico) (25’st Madonna), Russo (1’st Capocasale), Capone, Grasso (18’st Pugliese), Capossela, Garzone, Cataruozzolo (25’st Coppola), Santosuosso, Orefice.

A disp: Ianniciello, Picozzi, Grillo, Verrilli. Allen: Martino.

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente (30’st Di Giulio), Veniero (6’st Fiorentino), D’Alesio (30’st Esposito), Di Donna, Frulio (6’st Liguori), Strianese, Mosca, Ascione (32’st Nocerino), Lauro.

A disp: Allen: Serrapica.

Arbitro: Fabio Della Corte di Napoli.

Assistenti: Giovanni Ciannarella e Aldo Marletta di Napoli.

Note: giornata serena; erba sintetica buona, spettatori 400 circa; si è giocato alle ore 15 presso l’”Ambrosini” di Venticano.

GISPA