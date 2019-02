A Febbraio arriva la Superluna più grande del 2019: ecco quando

A Febbraio ci sarà la super Luna, la più grande dell’anno!

Infatti, martedì 19 febbraio, la luna sarà distante solo 356.761 chilometri dalla Terra e, cielo sereno permettendo, sarà possibile ammirarla in tutta la sua bellezza.

Paolo Ochner, astronomo dell’Osservatorio di Asiago-Padova, ha spiegato al “Corriere della Sera” che l’evento del 19 febbraio sarà unico durante l’intera annata per il nostro satellite naturale e sarà quindi un’osservazione da non perdere. Per il resto, saranno soprattutto da seguire i movimenti dei pianeti, soprattutto all’alba dove si potranno facilmente scorgere verso sud-est Giove, più alto, accompagnato da Venere e Saturno.

L’Unione Astrofili Italiani ha chiarito che durante l’evento la differenza del diametro angolare tra una Superluna al perigeo e una Miniluna all’apogeo è di circa il 14% (ed una differenza del 7% rispetto ad una Luna Piena “media”). La differenza di area e di luminosità della Superluna è di circa il 15% e del 30% rispetto alla Luna “media” e alla Miniluna».

Il consiglio dato dall’Unione Astrofili Italiani a tutti gli appassionati di astronomia e ai semplici curiosi è quello di «fotografare la Superluna e confrontare l’immagine con altre riprese con la Luna all’apogeo, e quindi con minori dimensioni apparenti».

Prima dell’evento del prossimo 19 febbraio la Luna sarà protagonista anche domenica 10 febbraio: il satellite della Terra sarà vicino al rossastro Marte e, osservando verso ovest, si dovrebbe riuscire a cogliere anche Mercurio. All’alba del 2 febbraio, invece, la Luna ha “giocato a nascondino” con Saturno, occultandolo.

Per ammirare un nuovo fenomeno simile bisognerà poi attendere il nuovo anno: la prossima Superluna è in programma il 7 aprile 2020.