Faito come discarica. Interrogazione di Carmen Di Lauro ( M5S )

Mentre questo pomeriggio con il WWF e gli ambientalisti si manifestava al Faito , sotto la neve, con uno striscione che denunciava la presenza di una discarica, la parlamentare del Movimento Cinque Stelle Carmen Di Lauro presentava un’interrogazione sul Faito, montagna divisa fra Castellammare di Stabia e Vico Equense

“GiÙ LE MANI DAL MONTE FAITO

Ho depositato un’ interrogazione al Ministero dell’Ambiente perchè si faccia luce sullo scempio che si sta consumando sul Faito, ossia quello di una bomba ecologica che giace da più di un anno all’ombra dello stesso monte: una discarica a cielo aperto composta da detriti e materiale tossico tra cui anche l’amianto. L’ennesimo disastro annunciato che si appresta a deturpare le nostre bellezze naturali e la nostra salute.

Dovete sapere che già svariati mesi fa denunciammo questa situazione alle autorità competenti, grazie anche alle segnalazioni del “WWF Terre del Tirreno” e dell’associazione”Piazza Attiva”.

Abbiamo atteso tantissimo tempo prima di ricevere una risposta dai vari enti, tra cui Regione, Città metropolitana di Napoli e Arpac. Enti che hanno pensato bene di porre rimedio alla situazione cospargendo i materiali della discarica su alcune aree depresse del Parco.

Sì, avete capito bene. Invece di eliminare il problema lo hanno solo spostato da un’altra parte. In un’area peraltro già fragilissima in cui PER LEGGE è vietato attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

il Monte Faito è un bene prezioso per il territorio, va protetto da ogni tentativo di sfruttamento. E io farò la mia parte!”