Eventi e Sagre in Campania: ecco cosa fare in questo primo week end di febbraio

Nonostante il maltempo ed il freddo del pieno inverno, la nostra Regione è sempre terra di feste, sagre ed eventi che, in ogni periodo dell’anno, promuovono la bellezza e le prelibatezze del territorio.

Anche questo fine settimana del 2 e del 3 febbraio è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane e gustare, allo stesso tempo, ottimo cibo accompagnato da un bel bicchiere di vino.

Vediamo allora i maggiori eventi di questo fine settimana in Campania:

Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

In Pensiola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana, in tutte le chiese, questa sera ci saranno le celebrazioni ecauristiche della Candelora.

A Tramonti la premiazione “Presepe della tradizione” alle ore 16 e, sempre allo stesso orario, a Ravello la presentazione del nuovo libro di Marcello De Simone, a Villa Rufolo.

Domenica al Museo

Domenica 3 febbraio torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”, che permette l’ingresso gratuito nei musei e nelle aree archeologiche statali. Saranno oltre 430 i musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. Qui l’elenco di tutti i siti aperti domenica 3 febbraio.

Castellammare di Stabia

A Castellammare la maratona ” STABIAEAEQUA HALF MARATHON” con ritrovo alle 7 e partenza alle 9.

Juta al Santuario di Montevergine (AV)

Sabato 2 febbraio 2019, giorno della Candelora, si rinnova l’appuntamento con la “Juta” al Santuario di Montevergine, in provincia di Avellino, un rituale che richiama alle tradizioni millenarie della nostra terra. In realtà la Candelora è una festa religiosa che si celebra per ricordare la presentazione del Signore al Tempio e il rito di purificazione della Vergine Maria, che avviene quaranta giorni dopo la nascita di Gesù. La Candelora è la festa dell’incontro a Montevergine. La juta del 2 febbraio è una festa, un suono continuo di tammorre e canti in avvicinamento al Santuario da Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino.

Klimt Esperience ( Na)

Si chiude domenica 3 febbraio la mostra Klimt Experience allestita nella monumentale Basilica dello Spirito Santo situata nella centralissima via Toledo di Napoli. La mostra è una rappresentazione multimediale immersiva, interamente dedicata alla vita e alle opere del padre fondatore della secessione viennese che, con altri artisti del suo tempo, coltivò il mito dell’opera d’arte totale, della democratizzazione del bello e della creatività. Il percorso si apre con un’area introduttiva didattica, questa precede la “Sala Immersiva”, cuore dell’allestimento, dove il pubblico sarà sensorialmente avvolto da un flusso continuo di musica e immagini ad altissima definizione proiettate in sincronia, a 360 gradi, sugli schermi giganti ed in videomapping sulle magnifiche architetture della navata principale.

Capodanno Cinese (Na)

Il 4 Febbraio Piazza del Gesù si tingerà dei colori del Capodanno Cinese 2019. La Festa di Primavera, Capodanno Cinese in occidente, sarà quest’anno caratterizzato simbolicamente dal segno del Maiale e dai suoi auspici di stabilità, generosità e altruismo.

Restauro porte aperte ad Ercolano (Na)

Fino al 5 febbraio 2019 i visitatori dello splendido Parco Archeologico di Ercolano potranno assistere in diretta al restauro di un dipinto dalla Villa dei Papiri, raffigurante un paesaggio architettonico.Si potrà anche con la restauratrice che illustrerà il lavoro che si sta compiendo.

Festa del Mandarino dei Campi Flegrei (Na)

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei si terrà a Monte di procida il 2 febbraio 2019. L’evento vuole rivalutare questo grande agrume che ha delle eccellenti proprietà nutritive e organolettiche e che è stato affiancato da tempo da ibridi come la più dolce clementina.

Rassegna Teatrale “Enzo Sarno” – Maiori (Sa)

Sabato 2 febbraio alle 20.45 all’ Auditorium “L’Incontro” di Maiori la Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla presenta lo spettacolo “Valigia dell’Attore”. L’ingresso è gratuito e il pubblico presente alla serata potrà beneficiare di uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto del prossimo spettacolo.

