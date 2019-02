Estate 2019, previsioni meteo „ Caldo record in estate per l’anticiclone africano da giugno ad agosto: attesi i 40 gradi Provenienza delle masse d’aria dall’Africa verso l’Europa “

Mentre siamo alle prese in Italia ed in particolare al sud con il freddo e con il forte vento, ecco che IlMeteo.it ci preannuncia, seguendo le proiezioni sul lungo periodo, che giungono dal più importante centro di ricerca meteo a livello europeo (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), come sarà il tempo in estate.

Caldo torrido

La provenienza delle masse d’aria non sarà più l’arcipelago delle Azzorre, ma la fascia compresa tra il Nord Africa e il deserto del Sahara. La conseguenza principale sarà quella di avere lunghissime ondate di calore con temperature fin verso i 40°C ed oltre (come già avvenuto nelle ultimissime estati) con tutti i disagi che ne conseguono. Tali previsioni, alle quali si aggiungono le conseguenze di El Niño, potrebbero concretizzarsi in un caldo record nella nostra Penisola ed in particolare al sud da giugno ad agosto.

