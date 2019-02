Questa mattina Anna, la proprietaria della Pasticceria Brillante, chiusa qualche giorno fa, si trova in piazza V. Veneto a Meta per Protestare contro gli Enti che “non le fanno guadagnare onestamente” come scrive lei sul suo cartellone.

Abbiamo anche sentito il sindaco Peppe Tito sulla chiusura il quale ci ha riferito che ci sono state diverse denunce all’attività, sono intervenuti i Nas e la situazione purtroppo rimane questa.

La signora Anna, invece, ci racconta che ha provato a contattare il sindaco del popolo, ma lui per il momento, ancora non si è fatto vedere.