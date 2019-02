A poco più di tre mesi dal voto, abbiamo intervistato in esclusiva il sindaco di Minori Andrea Reale.

Come si sente prima di tentare questa “scalata” per la terza volta?

“Prima di tutto voglio ringraziarvi, perché ci seguite sempre nell’azione di sviluppo che c’è stata in questi anni a Minori. Una sorta di rivoluzione culturale, come ho sempre detto. Di campagna elettorale ancora non se ne parla in paese, ma possiamo dire che siamo tranquilli: il gruppo che io rappresento è tranquillo, ha raggiunto quasi tre quarti del suo programma, indirizzato alla cultura, alla storia e al popoli di Minori, valorizzando il turismo, dando un segno di freschezza e novità”.

Quali sono le cose delle quali va più orgoglioso del suo operato in questi anni?

“La simbiosi che si è creata tra il popolo e l’amministrazione Comunale, oltre che quella con gli imprenditori. Quando parlo di imprenditori parlo di turismo, alberghi, ristoranti, e delle tanti associazioni culturali di cui Minori è ricca, che sono un tutt’uno per questa offerta turistica differenziata. Minori è un paese che c’è, di inverno e d’estate, per il cittadino e i turisti. Quello che ancora ho in mente di fare ruota attorno ai lavori pubblici che determineranno lo sviluppo vero a livello urbanistico. Parlo dell’opera della galleria Minori-Maiori; speriamo che in questo mese ci sia anche la presentazione del progetto per la funivia Minori-Ravello, inoltre stiamo portando avanti il progetto della “bretella””.

Sulla questione traffico:

“Noi sindaci ci siamo riuniti tante volte per risolvere questo problema serio. Ci vuole una soluzione immediata, bisogna già da ora coinvolgere Provincia, Regione e i comuni costiera, ma anche la Città Metropolitana”.