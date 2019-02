ESCLUSIVA – Meta, parla il consigliere Roberto Porzio: “Trasformeremo il paese in Ibiza”

Abbiamo ascoltato in esclusiva Roberto Porzio, consigliere Delegato allo Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili, nonché capogruppo di maggioranza, nel Comune di Meta. In primo luogo, Porzio ci conferma che sarà al fianco dell’attuale sindaco Giuseppe Tito alle prossime elezioni: “La mia candidatura è confermata. Io sarò sempre con Peppe Tito per cercare di formare una grande squadra. Alleanze? Saremo in 12: ci sarà un nucleo centrale, lo zoccolo duro del gruppo e poi ci saranno diversi innesti.

Un bilancio sul mio lavoro di questi anni? Credo di aver fatto il bene di Meta, soprattutto nel mio settore, quello degli eventi. Un prossimo obiettivo, che dovrebbe essere fissato come obiettivo fondamentale in generale, è quello di rivalorizzare la spiaggia: sarebbe necessario un grosso lavoro per fare in modo che la gente venga attirata dalla spiaggia al centro del paese. Tutti i nostri punti forti, spiagge, grotte, devono essere valorizzati: ci deve essere vita, attività. Meta deve essere ancora più attrattiva: come Positano e come Ibiza.

Intanto, ricordiamo, si avvicinano le Amministrative 2019 a Meta e sembra essere saltato l’accordo tra Giuseppe Tito e Bruno Antonelli. I membri locali del Partito Democratico stanno ora riflettendo sull’opportunità di schierare un altro leader alle Comunali 2019 per sfidare Tito, il quale si ripresenta come favorito, anche perché forte del sostegno di tutta la sua maggioranza. Molto passerà dalle prossime riunioni del direttivo del Pd e dalle indicazioni che magari dovrà fornire l’ex sindaco Paolo Trapani, da tempo segretario locale democrat. Alcune voci parlano di probabile nuovo contatto tra il gruppo Antonelli e Tito: l’accordo sarebbe saltato perché Antonelli pare aspirasse al posto di vicesindaco. Ora il gruppo Antonelli supporterebbe Tito solo in cambio di garanzie su una rappresentanza di rilievo nella giunta che verrà. Un incarico, magari proprio da vicesindaco, da riconoscere a favore del geometra Antonino Russo.