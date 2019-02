Ercolano. A San Valentino le coppie potranno visitare il Parco Archeologico pagando un solo biglietto

Si moltiplicano le iniziative in occasione di San Valentino. Molto bella quella che viene da Ercolano e che unisce l’amore all’arte, un connubio perfetto. Giovedì 14 febbraio, infatti, pagando un solo biglietto si potrà entrare in due per fare insieme un viaggio nel tempo. A beneficiare dell’iniziativa non saranno solo le coppie di fidanzati, ma anche il nonno con il nipote, il papà con il figlio oppure due amici. Inoltre, come ricordo della giornata (e fino al 17 febbraio) alle coppie che visiteranno il Parco Archeologico verrà fatto omaggio di cornici rosse, che riproducono la cornice posta sul monumento in memoria di Marco Nonio Balbo con i rami d’acanto intrecciato, che simboleggiano la prosperità, l’eternità e la vitalità. “La cornice rossa vuole rappresentare una finestra anche temporale sul panorama di Herculaneum, – dichiara il Direttore Francesco Sirano – riportando all’interno della città antica la forza dell’amore che anima i luoghi e riannoda il rapporto tra le generazioni che qui sono vissute e coloro che oggi nel contemporaneo provano sentimenti forti come quelli che conosciamo dai tanti graffiti che gli antichi ercolanesi hanno lasciato sui muri vicino al santuario di Venere alla cui protezione tanti amanti si affidavano perché continuasse l’incanto dell’amore nei loro cuori”. E così le coppie potranno incorniciare una foto scattata nel Parco immortalando un’esperienza magica. L’iniziativa è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale italiano.