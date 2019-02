E’ morto Lorenzo Farinelli: a seguito di un appello web furono raccolti cinquecentomila euro

Purtroppo non ce l’ha fatta il dottor Lorenzo Farinelli, colpito da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, che aveva lanciato un commosso appello tramite web. Era riuscito a raccogliere tramite i social, i soldi per poter recarsi negli Usa per sottoporsi ad una terapia sperimentale, un viaggio della speranza che però il giovane trentaquatrenne, non ha potuto intraprendere. Ci sarebbero state buone probabilità di successo era diventato virale e aveva permesso di raccogliere in pochi giorni la somma necessaria, 500 mila euro, e poi di superarla. «Non è finita finché non è finita. Non voglio morire» aveva dichiarato.

Per lui si era mobilitata tutta Ancona, ma anche personaggi famosi che avevano rilanciato il suo appello Lorenzo se n’è andato in mattinata, a casa sua, dimesso dall’ospedale. Aveva sospeso la chemio in vista dell’imminente viaggio negli Stati Uniti.