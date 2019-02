E’ giunta al quinto anno l’edizione della giornata contro lo spreco alimentare, il prossimo cinque febbraio

Per il quinto anni si celebra in Italia la Giornata contro lo spreco alimentare, istituita il 5 febbraio del 2014. Promotore il Ministero dell’ambiente in collaborazione con la campagna Spreco Zero e l’università di Bologna. Il Ministero ha promosso il PINPAS (Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare). Dalla Sua costituzione la giornata contro l,o spreco è l’occasione per la diffusione dei dati da parte dellì’Osservatorio nazionale degli sprechi Waste Watcher.

Lo spreco alimentare avviene nei Paesi ricchi o in quelli che interessano le aree industriali, a tutto svantaggio di quanti in condizioni realmente indigenti ne avrebbero urgente e quotidiano bisogno