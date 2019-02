Due volpi giocano sulla spiaggia di Montecorice nel Cilento. La foto diventa virale

A Montecorice, comune del Cilento, alcuni fortunati hanno potuto ammirare uno spettacolo insolito sulla spiaggia di Agnone, sotto l’Albergo La Rampa. A due passi dal bagnasciuga due splendidi esemplari volpi giocano tra loro. Ma la domanda che ci si pone è: come ci sono arrivate? Probabilmente i due animali hanno raggiunto la spiaggia per cercare del cibo e poi, prese dalla sabbia soffice e dal luogo solitario in questo periodo dell’anno, hanno cominciato a rincorrersi e divertirsi. Ad immortalare la scena è stata Maria Rosaria Petrillo che ci ha così regalato la possibilità di condividere un momento così raro e così bello.