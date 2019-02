UNA DONNA FORTISSIMA – ROMINA PARISI

Un augurio forte da parte di Gigione Maresca e di tutta la redazione di Positanonews. Lotta con un sorriso contro un brutto male che sta sconfiggendo, ogni settimana una seduta di cura e poi la trasmissione, una donna fortissima.

Conduttrice televisa con decennale esperienza in trasmissioni su reti locali di Napoli. Precedenti esperienze come modella e cantante. Appassionata di moda e interior design. Unico riferimento: la ricerca della bellezza.

Nata ad Avellino il 20 giugno 1987, Romina Parisi è conduttrice televisiva e presentatrice di eventi.

Il suo percorso è iniziato come modella (finalista nazionale al concorso di bellezza Miss e Mister Belli d’Italia), proseguito prima come presentatrice di eventi di livello regionale (concorsi di bellezza e sfilate di moda) e poi come conduttrice radiofonica e televisiva per emittenti locali campane (dal 2008 per Tele A, TeleCapri, Canale 9, 7 Gold, Radio Club 91 e Televomero).

Attualmente è la conduttrice del programma televisivo Tifo Azzurro (ora in onda su Tele A, prima su Televomero), talk show settimanale di approfondimento giornalistico sul Calcio Napoli a cui partecipano ex-calciatori azzurri, tecnici sportivi e giornalisti.

Ha iniziato a lavorare in tv per Tele A, come conduttrice del programma “Fashion”, un magazine di moda e tendenze. Sempre su Tele A ha condotto il talk show sportivo “Gran Caffè Forza Napoli” e “Campioni” un varietà di intrattenimento con contenuti sportivi e di lifestyle. Successivamente su Tele Capri ha condotto i talk show sportivi “Azzurro Show” e “Le Donne e il Pallone” e il comic show “Il Ciuccio Che Vola”. Su 7 Gold ha condotto “Estate Con Noi” un programma estivo di intrattenimento mattutino e su Canale 9 il talk “Mondo Azzurro”. Per Radio Club 91 ha condotto “91° Minuto”, “Senza Filtro” e “Globuli azzurri”.

Ha inoltre preso parte alla realizzazione di video musicali come protagonista e come testimonial per spot pubblicitari. Come ospite ha partecipato a programmi radiotelevisivi di approfondimento sportivo, eventi e sfilate di moda.

Una stella della televisione non solo campana in costiera per un pò di relax. Un cammino di grandi sacrifici professionali la fanno diventare ben presto, con un lavoro certosino, l’icona del calcio in Tv. Con eleganza e bellezza, stile e professionalità conduce “TIFO AZZURRO”, un programma televisivo in onda su “TELE A” dgt 18 e sul Canale Sky 903 ; ogni venerdì sera alle 21.00 sul calcio napoletano, prodotto da Max Boscia.

Un “parterre” di grandi ospiti e modelle, con la partecipazione di ex calciatori come Giovanni Francini, Nicola Mora, Il direttore Gianni Improta, oggi Club Manager della Juve Stabia, e il mister Rosario Rivellino e giornalisti di spessore sono ben guidati nel dibattito televisivo, moderato da Romina con notevole savoir-faire.Alla partecipazione del programma il nostro contributo professionale. La redazione sportiva con Gigione Maresca sostiene la programmazione in forte crescita anche per la presenza di artisti di qualità.

I nomi sono tanti da ricordare. Tutti in foto immortalati dall’arte preziosa di Gino La Gatta.

NOI TI VOGLIAMO BENE…!!!

Romina Parisi

Il mare, il sole, il rumore delle onde…se chiudo gli occhi riesco a staccarmi dalla realtà a dimenticare per pochi secondi quello che sto vivendo… una fuga per ricaricarmi per affrontare l’ultimo scoglio 💪#forzaromina #ioete #positano #relax #outfit #love #style #smile