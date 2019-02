Domani ore 19 la Polisportiva Vico Equense in casa contro il Solofra

Polisportiva Vico Equense Basket che torna tra le mura amiche, domani 24 febbraio, alle ore 19. Avversario di turno il basket Solofra.

All’andata fu una bella partita, combattuta fino all’ultimo. Gli avellinesi ebbero la meglio nella parte finale del match e tutta la squadra vuole vendicare quel risultato.

La Polisportiva viene da una sconfitta che brucia in casa della Diamond Napoli che ha agguantato in classifica proprio i rosso blu di coach Di Martino. Esiste un solo risultato domani, dunque l’appuntamento è per le ore 19 al Palazzetto dello Sport di via Madonnelle a Vico Equense!