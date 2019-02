Domani mattina Castellammare di Stabia e Vico Equense saranno percorse dalla gara podistica Stabiaequa Half Marathon

Domani, a partire dalle 9.00, si corre la gara podistica Stabiaequa Half Marathon, che coprirà un percorso di 21 chilometri con la partecipazione di circa 900 atleti. La gara quest’anno diventa ancora più importante perché entra a far parte del circuito nazionale. La mezza maratona partirà da Castellammare di Stabia, arriverà a Vico Equense per il 16° chilometro e poi farà ritorno a Castellammare presso le Antiche Terme di Stabia. La gara dovrebbe durare circa un’ora durante la quale gli atleti percorreranno il centro storico di Castellammare, giro di boa previsto a Marina di Stabia, passeranno nuovamente per Piazza Amendola e poi si dirigeranno verso Vico Equense, per poi fare ritorno alle Terme di Stabia. Prevista anche una 9 km con giro di boa a Marina di Stabia. Tanti i professionisti che prenderanno parte alla gara podistica, tra i quali Ela Stabile, Giorgio Nigro, Massimiliano Fiorillo, Marina Lombardi, Janet Hanane e Patrizia Picardi. La manifestazione è patrocinata dai comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense.