Domani chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A3 nel tratto tra Cava de’ Tirreni e Salerno

Chi dovesse mettersi in viaggio nella serata di domani dovrà mettere in conto dei disagi legati alla chiusura dell’autostrada A3 Napoli-Salerno. Nello specifico il tratto dell’autostrada A3 compreso tra Cava de’ Tirreni e Salerno resterà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22.00 di domani 14 febbraio fino alle 6.00 del 15 febbraio. La chiusura servirà per permettere l’attività di manutenzione del viadotto Olivieri. I veicoli provenienti da sud saranno deviati in uscita allo svincolo di Salerno e potranno rientrare in A3 direzione nord dallo svincolo di Cava. I veicoli provenienti da nord, dovranno effettuare il percorso inverso (uscita Cava rientro Salerno).