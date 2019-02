Stamattina, in barba alle raccomandazioni del Comune di Tramonti, sono state parcheggiate le automobili su entrambe le corsie di marcia.

C’erano cartelli di divieto di sosta che stamani (inspiegabilmente) sono spariti e un avviso sulla loro pagina ufficiale.

Gli autisti dei bus Sita si trovano in difficoltà e non riescono a fare manovra per accompagnare gli studenti e gli altri passeggeri, che restato costretti a percorrere la strada a piedi.

Il Comune richiede nuovamente un poi di senso e collaborazione in questi giorni. Vi riportiamo nuovamente l’avviso diramato ieri.

Sul post scritto dal comune di Tramonti, molti sono stati i commenti dei cittadini indignati e il commento che quasi tutti hanno fatto è quello di “rimuovere le auto con il carro attrezzi”:

Provvedete a liberare la zona dove i pullman devono fare manovra. Voi dovete andare lavoro, mentre i nostri figli a scuola.

Dopo tante lotte, dovute dalla frana dei primi giorni di febbraio, la gente che ha combattuto si sente avvilita di leggere e vedere questo scempio: