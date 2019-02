Diario di strada di Giovanni Farzati (Parole) (Aria o acqua?) (Moti)

Segnala.

Taccuino, matita, mi aiutano a ricordare le cose. ( dal libro di Nellie Bly Dieci giorni in manicomio. Ed Cladestina.

Acqua o aria?

Che dilemma! “Quando manca l’acqua nelle rete idrica, l’aria presente nei tubi, potrebbe far girare i contatori, segnando un consumo che non c’è”. Lo ha scritto su Facebook un ingegnere idraulico che lavora per una nota ditta olearia cilentana. Dibattito aperto…Si accettano contnributi tecnci in merito.

Voci della settimana.

Castellabate, Convegno sui Moti cilentani del 1848

Gennaro Malzone, professore, storico: “Carlo De Angelis è stato un protagonista della rivolta del 1848 nel Cilento; il De Angelis, anche scrittore; sua la scoperta di un documento nell’archivio parrocchiale di S.Maria, nel quale si descriveva per filo e per segno i moti a Castellabate”.

Professore Vincenzo Abramo: ” il perchè di questo Convegno sui Moti? fare un focus su di un tema complesso, in certi casi, di quei Moti non se ne conserva memoria”. Genny Gerbase, assessore alla cultura comune di Vibonati: ” la storia del Cilento non è una storia marginale, ma che si inserisce nel contesto internazionale. I Borboni hanno fatto tanto di positivo, ma non concessero le libertà che il popolo chiedeva”