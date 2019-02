Un altro giovane talento calcistico sfornato dalla Costiera Amalfitana potrebbe imporsi al di fuori del territorio. Questa volta stiamo parlando di Luigi Barba, giovanissimo talento che dalla giornata odierna, per tre giorni consecutivi, sosterrà un periodo di prova con la prestigiosa società dello Spezia Calcio, attualmente in Serie B.

Luigi, classe 2008, è il centravanti d’eccellenza del San Vito Positano. Dopo essersi contraddistinto al “Torneo Stelle di Natale”, ha continuato a stupire gli addetti ai lavori, mettendo a segno ben 15 reti nelle 7 partite da lui disputate nel campionato di riferimento. Neanche una microfrattura del malleolo che l’ha costretto ai box per 40 giorni ha permesso al giovanissimo campioncino di fermarsi. Punta veloce, dotato di un destro chirurgico, Luigi è un attaccante vecchio stampo, letale negli ultimi 16 metri ed è un vero e proprio lottatore.

Lo Spezia Calcio è una società prestigiosa, tra le più antiche in Italia (la sua fondazione risale al 1906). Nel suo albo d’oro può vantare un titolo nazionale, grazie alla vittoria del campionato di guerra del 1944 conseguita dai VV.FF. Spezia, un club a esso affiliato; tale successo fu ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo “onorifico” (ovvero non equiparabile allo “scudetto”) nel 2002. Lo Spezia è, dopo Monza e Taranto, il terzo club italiano con la più importante tradizione sportiva in Serie B a non aver mai raggiunto la promozione nel massimo campionato.