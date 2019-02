Una curva del Napoli a Manhattan

ricordi.Il filo del tifoso, come quello dei ricordi, non si è interrotto. La prima partita allo stadio. «Napoli-Roma con Krol in difesa». Quando bambino, con il padre, Mario, e il fratello più grande, Dino, andava in Curva B e in casa si parlava solo di calcio. «Nel ’67 mio padre organizzò il viaggio di nozze in modo da farlo coincidere con le trasferte di Firenze e Bologna». Solo una squadra non era ben vista in casa. «Papà lavorava all’Ariston, sponsor Juve, a casa ci spedivano le magliette bianconere». Facevano tutte la stessa fine ingloriosa. «Le strappavamo in cucina, come in un rito». Il giorno in cui il padre ricevette la telefonata di un cliente per un’emergenza. Era Diego Armando Maradona. «Si portò dietro me e mio fratello». Il viaggio in macchina dal Vomero a via Scipione Capece, pregustando l’incontro con la Divinità. «E invece papà mi lasciò in macchina e salì con mio fratello. Ci rimasi male…». Il padre intravide appena Maradona. Erano i tempi in cui si parlava di una relazione con Heather Parisi, così Diego se ne restò chiuso in camera. Poi venne il tempo di fare lo steward, al San Paolo. «Purtroppo Diego era già andato via – ricorda Procino – era l’epoca di Lippi, di Ranieri, ma fu divertente». In un video su youtube Di Canio segna al Milan, dopo due veroniche su Panucci e Baresi, poi corre verso la Curva B. Si abbraccia con alcuni ragazzi, tra cui uno in jeans. «Ero io. Con lui c’era questo rapporto». Il Napoli vinse uno a zero. Il portiere del Milan, Sebastiano Rossi, durante le interviste nella zona mista ricevette gli auguri di un giornalista. «Ero vicino e mi venne d’istinto dire “E Di Canio ti ha fatto il regalo”. Non l’avessi mai fatto, Rossi si voltò verso di me, mi voleva mettere le mani addosso, fu proprio Di Canio a intervenire».

I ricordi affiorano veloci. Il giocatore più matto? «Policano. Appena veniva sostituito e scendeva per le scale dello spogliatoio, mi chiedeva una sigaretta». Il più elegante: «Nela, con il completo grigio ufficiale e il cappotto color cammello». Il più antipatico: «Mauro, ma lo era per tutti». Lippi gentile ma distaccato, Ranieri cordiale. Anche il Napoli di oggi, di nuovo più vicino alla Juve, è molto presente. Come quei cinquantuno secondi di video girati ad aprile allo Stadium: calcio d’angolo, stacco di Koulibaly e gol. Decine di clienti scattano in piedi, urlano, si abbracciano come fossero allo stadio, con le immagini mosse riprese dal cellulare. Ha avuto più di cinquemila visualizzazioni. Quando il Napoli gioca, di sicuro lo fa anche al Ribalta. «Negli anni Novanta c’era un baretto al Village, si chiamava L’Angolo, che trasmetteva le partite, poi ha chiuso. Adesso ci siamo noi». Il clima è avvolgente, ma cordiale. «Solo una volta, per un Napoli-Roma, due persone litigarono». Erano turisti italiani. Una sera si materializzò Massimo D’Alema: guardò la sala gremita di tifosi e il maxi schermo con la partita del Napoli. Si avvicinò al proprietario e disse: «Sta giocando la Roma». «Lo sappiamo, ma abbiamo uno schermo solo, come facciamo?». D’Alema non si scompose e dalemianamente ordinò: «Beh, allora mettete la Roma». Impossibile, risposero. D’Alema se ne andò seccato, e non l’hanno più rivisto.