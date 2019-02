Curiosità su San Valentino e San Faustino, il patrono degli innamorati e quello dei single

Domani è San Valentino e dopodomani San Faustino, santo martire che tutela i single. Decise, dopo il battesimo, di andare a predicare la parola di Cristo, in provincia di Bergamo,( città che lo elesse , poi, a patrono). Subì la persecuzione ordinata dall’imperatore che decise di darlo in pasto ai leoni, ma questi non lo toccarono minimamente; poi decise di farlo bruciare vivo ma il fuoco non lo avvolse; per cui, alla fine, l’imperatotre deciso di farlo decapitare insieme al fratello.

San Valentino, detto san Valentino da Terni o san Valentino da Interamna, è stato vescovo. E’ considerato patrono degli Innamorati. Fu decapitato per ordine di Aureliano e per mano del soldato romano Furiius Placidus. Patrono di Terni, Musile di Piave, Bussolengo, da vescovo.

Patrono di san Valentino Torio /SA/ dove avvengono festeggiamenti e con la sagra della purpetta ‘e pastenaca. Festeggiato un pò in tutto il mondo.

A San Valentino si festeggia anche Sant’Antonino a Sorrento .