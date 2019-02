Cristiano Ronaldo investe su alberghi e su una clinica per i capelli. Ecco come . Il campione della Juventus investe in diverse attività parte dei suoi enormi ricavati.

Di qualche giorno fa è la notizia che ha aperto un nuovo hotel della sua catena. Ora è la volta dei… trapianti per i capelli. Avrà infatti una quota considerevole in una società che aprirà un centro ipertecnologico a Madrid. A quanto pare, Ronaldo vuole che la sua Georgina sia uno dei manager della nuova attività.

In un comunicato il portoghese ha specificato che «oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca, sono aree in cui ho voluto investire. Ho voluto che la clinica fosse situata a Madrid, una città in cui ho vissuto per molti anni». L’esborso iniziale per l’avvio della clinica sarebbe di più di un milione di euro, anche se Cristiano spera che con ulteriori investimenti nel futuro l’azienda possa diventare un leader mondiale nel campo.