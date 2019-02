Creative World: l\'arte, la cultura e la musica sono di casa a San Gennaro Vesuviano

Grande attesa per il “Creative World” , l’evento di arte, cultura e musica previsto dal 2 al 12 maggio prossimo a San Gennaro Vesuviano. Una straordinaria kermesse ed un concosrso finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione della cultura artistica contemporanea, per trasmettere le suggestioni delle Arti Grafiche e della Pittura in generale, dell’Artigianato Artistico e delle Arti Applicate. Il tutto, con la forza dell’Associazione “Arti e Mestieri” presieduta da Gianfranco Parisi (nella foto) e con il contributo delle altre associazioni sangennaresi, per fornire un’energia propulsiva della realtà geografica di appartenenza e per contaminare e caratterizzare stili di vita ed epoche diverse.“Molti studiosi di economia, unitamente ai politici più attenti alle problematiche dei singoli comuni italiani – hanno spiegato gli organizzatori edil presidente Parisi – concordano nel ritenere il territorio l’unico volano possibile per una ripresa di tutta l’economia e tale rivalutazione può essere realizzata grazie alla creatività, espressione del genio Italia, che si manifesta attraverso la moda, la cultura, la musica , l’arte in ogni sua forma e sfaccettatura. Alla luce di ciò, abbiamo pensato ad un evento dedicato alle menti creative, a quelli che con la forza e la genialità delle proprie idee puntano ad avere visibilità e sostegno per concretizzarle in campo economico. Il progetto intende dare visibilità ai partecipanti, attraverso la valorizzazione delle loro proposte ed in particolare intende attivare un insieme di misure orientate a ottenere risultati concreti, con azioni efficaci e chiaramente misurabili, sostenendo quelle idee e quelle iniziative volte a favorire l’occupazione, in una realtà di alto livello culturale e creativo, capace di coniugare la passione e l’inventiva con il risultato economico”. Così con l’intento di individuare strumenti o iniziative in grado di rivitalizzare e dare sostegno a coloro che hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi l’Italianstyle nel mondo il “Creative World” si prefigge anche di promuovere dei percorsi capaci di favorire la costruzione di reti imprenditoriali con il coinvolgimento operativo sia dei soggetti attivi sia delle istituzioni operanti nelle politiche di sviluppo. Per la realizzazione di tali obiettivi, durante la manifestazione si organizzeranno, convegni, seminari tematici e momenti di incontro destinati ad operatori del settore, per rappresentare un elemento di raccordo tra i creativi, le associazioni di categoria, gli enti pubblici, i privati e le realtà imprenditoriali. Obiettivo primario sarà quello di fornire una chiave di lettura alternativa, articolare le attività in modo trasversale, promuovere con percorsi e workshop la trasmissione della cultura materiale del saper fare, del creare con l’uso delle mani, all’insegna del motto; “Usare le mani fa volare la mente”. A fare da cornice alla lungimirante iniziativa ed all’interessante contest “Creative World Prize” con premi in denaro, cui è possibile iscriversi fino al prossimo 2 marzo anche online, la piazza regina Margherita di San Gennaro Vesuviano, la Sala Consiliare, il Convento Francescano ed il suo storico Chiostro. Per contatti info@concorsocreativeworld.it – 3356454660