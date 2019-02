Costiera e Salerno: La prossima settimana Casting per una serie tv Americana

A Cetara, Vietri e Salerno la prossima settimana ci saranno dei provini per una serie tv americana che cerca comparse.

A dare la notizia l’agenzia di casting Klab4Film.

La serie tv sarà girata a Cetara a fine marzo.

Per partecipare al casting bisogna essere maggiorenni e arrivare muniti di fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.

I casting si faranno il 12 febbraio dalle 10 alle 15 a Cetara nella sala polifunzionale “M. Benincasa” e poi dalle 16 alle 20 a Salerno nel Teatro Ridotto, mentre il 13 febbraio a Vietri dalle 10 alle 18 teatro del centro giovanile salesiano.

Inoltre, la Mediaset e la Rai fanno sapere che dalla prossima settimana ci saranno dei casting per entrare a far parte dei programmi tv delle note aziende televisive. Sempre il 12febbraio, infatti, ci saranno a Napoli i casting per il noto programma “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis, mentre a fine febbraio la Rai ricercherà nuovi concorrenti per i suoi programmi a premi.

Per altre informazioni visita i loro siti.