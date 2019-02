Il traffico sulla Statale Amalfitana già a febbraio è in tilt. File di auto interminabili e una mole di turisti, hanno invaso la Divina in questa magnifica giornata di sole, che ha riscaldato un interminabile weekend d’inverno. Una bellissima notizia, se non fosse che sulla SS 163 non si iniziassero a provare i primi disagi alla guida, mentre si fa ritorno da una giornata trascorsa in maniera spensierata.

La Costiera Amalfitana ha registrato quest’oggi un boom inaspettato, soprattutto per gli addetti ai lavori: locali e ristoranti erano pieni, tant’è vero che noi stessi abbiamo assistito a scene di turisti che non hanno trovato tavoli disponibili, lasciando i locali senza mangiare. Il tempo di percorrenza tra Maiori e Positano è stato di oltre due ore. Forse è arrivato il tempo di iniziare ad adottare quanto prima, soluzioni per la viabilità, anche se la situazione è sicuramente condizionata dalla chiusura delle strade a Tramonti ed Agerola.