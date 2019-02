Si è appena concluso il weekend che vedeva l’ASD RITMICA GRANATA protagonista nel campionato Libertas, durante il quale le atlete delle sedi di Maiori, Salerno, Tramonti, Minori e Vettica si sono battute per conquistare un posto sul podio. Il campionato ha visto la partecipazione delle veterane, ovvero coloro che hanno calcato già molti campi di gara ma la menzione d’onore va alle piccolissime e alle ginnaste che si sono trovate ad affrontare la primissima esperienza in pedana. Queste piccole ginnaste sono riuscite a non farsi sopraffare dall’emozione e a conquistare i gradini più alti del podio. I risultati di questo weekend sono la prova di un lavoro costante ed attento da parte dello staff tecnico che ad ogni competizione dimostra i suoi frutti. Grazie ai podi conquistati, inoltre, le ginnaste si sono guadagnate la partecipazione alla prossima prova regionale che le vedrà impegnate nei weekend del 23/24 e 30/31 marzo