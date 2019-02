Costiera Amalfitana, Rai Tre fa tappa a Maiori: sabato in onda le bellezze della città del Carnevale

Farà nuovamente tappa in Costiera Amalfitana il Rai Tre con il suo Tg Itinerante e soprattutto col giornalista Rino Genovese, scopritore dei posti più accattivanti e magici della Regione. Sabato prossimo, 23 febbraio, andrà in onda una puntata incentrata su Maiori.

Ecco il messaggio pubblicato dallo stesso Genovese:

“Passeggeremo nel borgo che si prepara al grande carnevale della Costiera amalfitana. E poi ammireremo i gruppi al lavoro per preparare i carri quest’anno gemellati col carnevale di Putignano, e poi danzeremo con i ragazzi in maschera al ritmo delle tammorre, e poi passeggeremo sulla spiaggia più lunga della costiera, e poi gonfieremo le vele dei surf con il vento termico di Erchie, e poi faremo trekking lungo il sentiero dei limoni, e poi scaleremo le torri saracene, e poi dalla passeggiata di San Lazzaro comprenderemo la storia di Maiori, e poi entreremo nella roccia scavata dai benedettini, e poi visiteremo chiese e castelli, e poi ci inebrieremo con il profumo del limone sfusato, e poi assaporeremo le delizie al limone e le melanzane alla cioccolata, e poi … e poi e poi… dal Santuario dell’Avvocata ammireremo il mondo!!!

Sabato 23 febbraio, in diretta alle 14. Come sempre Tg Campania. Come sempre Rai tre!”.

Ricordiamo che, giunto alla sua 46esima edizione, il Carnevale di Maiori viene festeggiato dal 23 febbraio al 10 marzo. L’evento organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi Poc 2014-2020.