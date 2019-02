Costiera Amalfitana, problema viabilità: domani incontro CISL-Regione in Prefettura

Continua a tenere banco il problema viabilità in Costiera Amalfitana. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra esponenti della CISL e della Regione Campania presso la prefettura di Salerno per affrontare nuovamente una questione spinosa che cerca una soluzione ormai da anni e che forse ha raggiunto il punto di massima criticità.

Questa la richiesta ufficiale che era stata presentata alcune settimane fa:

“Egregi, oramai da tempo veniamo a conoscenza di varie interlocuzioni per cercare di attenuare l’annoso problema del traffico sulla Costiera amalfitana dovuto agli autobus di linea e privati.

Infatti, oramai, da anni si vedono spuntare autorizzazioni, spesso a varie ditte di trasporto per viaggiare sulla S.S. 163 con addirittura la possibilità di fermate lungo il tragitto per la discesa e la risalita dei passeggeri, quasi a sostituirsi al trasporto pubblico con tutte le relative conseguenze!

Il traffico che si crea, oltre a produrre situazioni invivibili, con ripercussioni sull’immagine nel mondo di questo meraviglioso territorio, crea stress ai lavoratori dei trasporti, che ormai ai limiti della sopportazione, devono quotidianamente ingegnarsi per evitare il blocco dei mezzi.

Inoltre, le varie soluzioni individuali dei numerosi comuni rischia di far bloccare il trasporto pubblico locale, con conseguenze drammatiche sulla vita dei cittadini e dei turisti.

Vi chiediamo, per tutto quanto fin qua esposto, di renderci partecipi ad un tavolo di confronto “ad hoc” che ci permetta di esprimere il nostro punto di vista reale dei fatti, per giungere finalmente ad una soluzione definitiva della vicenda, prima del nuovo avvio della stagione turistica”.

Fanno sapere dal CISL: “Un incontro per discutere del risultato delle tante autorizzazioni concesse. Faremo presidio per accentuare il problema. Stiamo puntando anche nell’istruzione di un senso unico per autobus privati, mezzi pesanti e Ncc. Alle 10.00 saremo sotto alla prefettura di Salerno”.