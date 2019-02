di Michele Pappacoda . Un febbraio caldo e soleggiato come non si vedeva mai, da Positano ad Amalfi e Sorrento in costiera amalfitana e penisola sorrentina stiamo vivendo dei giorni dal sapore primaverili . Sulle spiagge in questi giorni notiamo già alcune persone a prendere la tintarella . Ma secondo gli esperti e solo un assaggio dal fine settimana assisteremo ad un ritorno in pieno inverno, non non ci crediamo, ma guardate cosa riportano gli esperti del Meteo.

Infatti già nel corso di Venerdì 22 una massa d’aria fredda in discesa dalla Russia e ancor prima dalla Siberia farà breccia nel grande Anticiclone avvicinandosi rapidamente all’Italia. Dal pomeriggio cominceranno a soffiare venti via via più forti di BORA con raffiche di burrasca fino a 80-100 km/h e possibili mareggiate specie sulle coste adriatiche centro meridionali, ed in nottata anche su isole Eolie, Sicilia settentrionale e coste ioniche della Calabria. Anche il moto ondoso è previsto di conseguenza in aumento, ovvero da mosso a molto mosso e quindi agitato (Adriatico, basso Tirreno, Ionio). Rilevante sarà il brusco calo termico, una vera e propria violenta irruzionedalla Russia con crollo delle temperature anche di 10°C in pochissime ore in particolare dapprima sui settori adriatici ed in successiva estensione al resto del Sud. La sensazione del freddo sarà acuita dal vento fortissimo che soffierà intenso anche per tutta la giornata di Sabato 23 Febbraio.

Non mancheranno anche le piogge e i rovesci con nevicate fino a quota collinari tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sabato 23 Febbraio poi con l’arrivo di ulteriore aria gelida (-8°C alla quota isobarica di 850 hPa, circa 1450 metri) la quota NEVE si abbasserà notevolmente con fiocchi fin sulle coste delle province di Bari, Taranto, Matera, Potenza, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e persino tra Palermitano e Messinese.